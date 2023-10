EDISON -. I COBAS INFORMANO LA CITTADINANZA

No Edison. Cobas informa la cittadinanza

Non si ferma l’ondata di adesioni al comitato “No Edison”. Tante le associazioni coinvolte e tante sono le manifestazioni che si stanno organizzando per protestare contro la possibile realizzazione del deposito di gas Edison nel porto di Brindisi. Il sindacato Cobas, proprio in preparazione di un altro evento per il prossimo fine settimana, ha promosso per il pomeriggio di oggi, presso la sede di viale Commenda, a Brindisi, un incontro con quei cittadini che vogliono essere messi al corrente degli sviluppi di questa vicenda. Si punta molto sul passa parola, dicono i promotori e ambientalisti, in modo da coinvolgere quante più persone. Ma anche la politica si sta adeguando a questo nuovo modo di pensare.