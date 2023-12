EDISON – IL GOVERNO CHIUDE ANCORA UNA VOLTA LA PORTA IN FACCIA A BRINDISI

Il Governo non intende tenere in alcuna considerazione le perplessità della comunità brindisina che, con un ordine del giorno approvato all’unanimità del consiglio comunale, ha chiesto ai Ministeri competenti la revoca delle autorizzazioni fin qui concesse ad Edison per la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio di GNL.

Lo ha ribadito la sottosegretaria Fausta Bergamotto rispondendo ad una interpellanza di un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle.

La risposta della rappresentante del Governo, infatti, si è limitata a rifarsi all’iter precedente al rilascio delle autorizzazioni senza far alcun cenno alle perplessità emerse durante le audizioni svolte dalla conferenza dei capigruppo e che riguardano problemi legati alla sicurezza ed alla polifunzionalità del porto.