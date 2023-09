EDISON – IL M5S ADERISCE ALLA RACCOLTA-FIRME

Il Movimento5S di Brindisi plaude e aderisce, convintamente, alla raccolta di firme promossa da

associazioni ambientaliste e dalla Cgil, tesa a dire NO all’installazione del deposito/impianto di

GNL nel porto di Brindisi e al ritiro immediato di tutte le autorizzazioni e le concessioni ad esso

rilasciate.

Oltre all’adesione, la nostra sarà una fattiva partecipazione alla raccolta firme poiché è la logica

continuità di un percorso iniziato dai nostri consiglieri comunali Roberto Fusco e Pierpaolo

Strippoli contro l’atteggiamento, di Sindaco e giunta, sul deposito/impianto GNL nel nostro porto

perché questo è, contrariamente a quanto dichiarato dal primo cittadino, un problema che

riguarda in modo particolare la città.

È proprio la visione di un destino diverso del nostro porto, unita alla nostra idea di un futuro

energetico che passi da energie rinnovabili e sostenibili e non dal fossile, che ci vedrà impegnati

nella raccolta firme, perché Brindisi merita un futuro migliore e sostenibile, dove la gente può

partire o tornare, sapendo di trovare una città accogliente e generosa, come del resto ha

rimarcato nel suo discorso l’Arcivescovo Giovanni Intini.