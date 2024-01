Edison – Il Movimento 5 Stelle aderisce alla manifestazione di sabato

Sabato 20 Gennaio alle ore 10 in piazza della Vittoria, il Movimento 5Stelle ancora una volta sarà

al fianco delle associazioni ambientaliste e della CGIL nella mobilitazione contro il deposito/

impianto costiero di Edison. La mancanza di risposte ufficiali sui lavori in corso, ci fanno chiedere

:“ le autorizzazioni su quale progetto sono state date, sul primo senza torcia o sui successivi con

torcia e altro ancora”?, inoltre chi si assumerà la responsabilità di affermare che la distanza dalla

rete ferroviaria sia assolutamente tranquilla? Questo e altro ancora motivano la protesta. E’

necessario opporsi con determinazione al rigassificatore che costituirebbe un ostacolo allo

sviluppo territoriale. Inoltre la petizione “ Brindisi Porta d’Oriente” riflette la richiesta di

autodeterminazione. La mobilitazione di sabato vuol fare emergere l’importanza di Brindisi a livello

nazionale in infrastrutture, trasporti e sviluppo economico. Punti chiave sono l’inclusione di

Brindisi in strategie di sviluppo UE, corridoi europei, alta velocità, autostrade e classificazione di

porto “core”. Si invitano tutti i brindisini a sostenere questa battaglia comune.

Gruppo Territoriale Brindisi M5S