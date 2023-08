EDISON – LA FONDAZIONE DI GIULIO ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 24

La FONDAZIONE TONINO DI GIULIO, parteciperà alla Manifestazione del 24

Agosto 2023, organizzata dalla CGIL, per sottolineare la contrarietà

alla realizzazione del terminale di Gnl di Edison nel Porto di Brindisi.

Fedeli al nostro Mentore, il Dr. Di Giulio, siamo convinti da sempre che

il nuovo modello di sviluppo agognato da Associazioni e Istituzioni, che

in altri momenti hanno saputo difendere Brindisi e il suo territorio, deve

partire e concretizzarsi grazie al riscatto culturale e alle vocazioni

naturali: agricoltura, turismo, sviluppo del porto e aeroporto, artigianato.

Non è possibile tornare indietro e ricominciare con le imposizioni e

devastazioni del passato. Deve proseguire la volontà di riscatto e

rinascita per essere in grado di coniugare ambiente-salute-lavoro.

Raffaella Argentieri

Presidente Fondazione Tonino Di Giulio