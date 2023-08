EDISON – LA LISTA FUSCO ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 24

La LISTA ROBERTO FUSCO SINDACO aderisce

all’iniziativa indetta dalla CGIL Brindisi e da altre realtà associative per il prossimo 24 agosto in difesa del Porto di Brindisi dall’insediamento del deposito GNL che Edison dovrebbe realizzare a Costa Morena.Una questione vitale per la nostra città, che storicamente giá tanto ha dato ai colossi dell’energia senza mai nulla ottenere come legittimo ristoro.

Un progetto che oltre alle evidenti implicazioni paesaggistiche, avrà una nefasta incidenza sullo sviluppo della logistica portuale e rappresenterà un enorme rischio per salute e sicurezza dei cittadini.

Una torcia alta 45 metri, quella prevista dal progetto definitivo, che rischia di sovrastare uno dei porti più belli d’Italia a simboleggiare l’ennesimo sacrificio della nostra voglia di sviluppo e delle nostre prospettive di crescita.

Alla luce di tali gravissime considerazioni a dir poco infelice appare quanto dichiarato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dal Sindaco, il quale ha placidamente affermato che la questione del deposito GNL EDISON non sarebbe più un problema del Comune di Brindisi bensì solo ed esclusivamente della Autorità Portuale.

Non è così! Non puó essere così!

Un progetto di tale devastante portata puó e DEVE interessare e preoccupare l’Amministrazione e tutta la cittadinanza.

Brindisi non merita questo ennesimo gesto di disamore!

La portata storica e la “trasversalità” della scelta che ci impegna è evidenziata dalle spaccature che la “questione Edison” ha evidenziato nella stessa maggioranza, spaccature che ad oggi stanno inevitabilmente incidendo sulla governabilità della città.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini di Brindisi a prendere parte al nostro fianco a questo gesto di amore per la nostra città, il prossimo 24 agosto alle 18:30 in Piazza Vittorio Emanuele II (nell’area adiacente alla sede dell’Autorità Portuale) a Brindisi.

LISTA CIVICA ROBERTO FUSCO SINDACO

CONSIGLIERE COMUNALE DIEGO RACHIERO