EDISON: LA LISTA FUSCO SINDACO ADERISCE ALLA ASSEMBLEA DEL 12 OTTOBRE

EDISON: LA LISTA FUSCO SINDACO ADERISCE ALLA ASSEMBLEA

PUBBLICA DEL 12 OTTOBRE



La LISTA ROBERTO FUSCO SINDACO, in continuità con tutte le iniziative sino ad oggi condivise,

aderisce alla iniziativa organizzata per il prossimo 12 OTTOBRE alle ore 18:00 sulla scalinata Virgilio

da molteplici associazioni ambientaliste contro il progetto di deposito GNL EDISON.

Una assemblea pubblica, se possibile, ancora più estesa delle ultime adunanze, impreziosita dalla

possibile partecipazione delle massime istituzioni locali.

Un’altra importante occasione per reclamare lo sviluppo di un territorio e l’identità di una città che

nessun beneficio potrebbe avere da un deposito costiero di GNL insediato in uno dei punti più belli

e strategici del nostro meraviglioso porto.

Brindisi deve ripartire dalla propria storia e dalla propria cultura e, attraverso un piano strategico e

concrete linee programmatiche di sostenibilità, affermare una idea di portualità che la conduca ad

essere una protagonista del Mediterraneo.

Nelle giornate in cui si discute della candidatura della “VIA APPIA REGINA VIARUM” come

patrimonio mondiale dell’UNESCO e del ruolo fondamentale di Brindisi per tale infrastruttura, l’idea

dell’ennesimo colosso energetico piazzato nel nostro territorio appare ancora più inaccettabile.

Si invitano tutti i brindisini a continuare ad urlare il proprio “BASTA!” e a scendere in piazza per unire

ancora la propria voce alla nostra.

Non è più tempo di restare a guardare altri decidere il nostro futuro!

Consigliere Comunale Diego Rachiero

LISTA CIVICA ROBERTO FUSCO SINDACO