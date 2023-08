EDISON – LA POSIZIONE UFFICIALE DI FRATELLI D’ITALIA

Tiene banco in queste ore , sulla stampa locale e sui social, la polemica nata attorno alla scoperta di una torcia collegata all’impianto di gnl che Edison vorrebbe realizzare sul piazzale di Costa Morena est.

Premesso che l’impianto in questione era stato avversato dalla passata amministrazione a guida Rossi ,­- assieme a tutte le altre opere previste nel porto, sino ad arrivare a far perdere i finanziamenti per la realizzazione del terminal “Le Vele” – , mentre riscontrava il parere favorevole del centrodestra, tanto è vero che uno dei primi atti della Giunta Marchionna è stata la decisione unanime di non costituirsi davanti al tar per impedire o comunque ritardare l’insediamento, segnando un netto distacco dalla volontà del centrosinistra.

Nonostante ciò, pur rifiutando ogni allarmismo, e senza farci trascinare in polemiche anti industrialiste che questa città ha bocciato nelle urne, non possiamo non dirci preoccupati da una torcia di sicurezza, sicuramente collegata all’impianto per bruciare ed impedire l’emissione in atmosfera di piccole quantità di gas incombusti che si liberano nei momenti di aggancio/sgancio dei bocchettoni di carico e scarico del gnl, torcia della cui presenza nessuno ci aveva reso edotti nel corso della presentazione del progetto qualche anno fa, torcia che con i suoi 45 metri di altezza potrebbe essere visibile nello skyline della città, nonostante la notevole distanza di costa morena est, ubicata oltre i piazzali di imbarco per la Grecia e l’Albania, quindi considerevolmente distante sia dal quartiere Perrino che dal Centro cittadino.

In ragione di tutto ciò, pur restando convinti dell’opportunità della realizzazione dell’impianto di Edison, come coordinamento provinciale e cittadino, ed a nome del gruppo consiliare e della delegazione di giunta di Fratelli d’Italia, chiediamo al Sindaco di farsi promotore di un incontro con l’azienda per consentirle di meglio specificare e chiarire la natura del progetto, gli eventuali aggiustamenti, e per considerare ogni ulteriore ipotesi e soluzione tecnica differente, meno impattante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, per realizzare l’impianto senza “controindicazioni”.

Con cortese domanda di massima diffusione.

Luigi CAROLI Cesare MEVOLI Lucia VANTAGGIATO

Commissario provinciale Commissario cittadino Capogruppo consiliare