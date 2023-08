EDISON – L’ASSOCAZIONE “IL GIUNCO” ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 24

L’associazione “Il Giunco” aderisce alla manifestazione del 24 Agosto in merito al deposito di gas naturale liquefatto (GNL) che Edison si appresta a realizzare a Costa Morena. Un progetto inidoneo e fortemente impattante per la città di Brindisi che ha già dato tanto in passato alle strategie colonialistiche delle multinazionali e non di industria pesante. Crediamo che le nuove politiche del territorio debbano ridisegnare un nuovo sviluppo e strategie per una nuova economia, per un rilancio dell’occupazione e a protezione della salute e della sostenibilità del territorio stesso.

Essendo fortemente preoccupati e contrariati da quanto sta accadendo l’associazione “Il Giunco” sarà presente all’incontro del 24 invitando i propri iscritti a partecipare.

Il Consiglio direttivo ETS “Il Giunco”.