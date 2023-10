EDISON – MAGGIORANZA CONTRARIA. NIENTE CONSIGLIO COMUNALE POMERIDIANO

Niente da fare: maggioranza di centro destra e le opposizioni consiliari non riescono proprio a fare sintesi a Brindisi sulla vicenda Edison ed in vista del consiglio comunale monotematico di venerdì prossimo, per cui è certo che si arriverà al momento del voto con due diverse mozioni una delle quali, quella delle opposizioni, è già pronta ed è stata sottoscritta da tutti i consiglieri che si riconoscono in tali forze politiche.

Nel documento si esprime “parere CONTRARIO alla realizzazione del deposito costiero di GNL e della relativa torcia proposta dalla società Edison presso la banchina e le aree di Costa Morena est” e si chiede al componente del Comune in seno al comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di chiedere in autotutela il ritiro della concessione demaniale per l’insediamento Edison ed al rappresentante del Comune nel gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale di richiedere l’acquisizione da tutte le autorità competenti, inclusi anche Asl, Asi e Arpa, dei relativi pareri in merito alla sicurezza ed alla pericolosità dell’impianto. Il tutto, nell’ambito della procedura di nulla osta di fattibilità definitivo del deposito Edison.

La maggioranza, invece, nell’odierna conferenza dei capigruppo ha fatto intendere di non avere ancora predisposto un proprio documento, ma è certo che anche tra i banchi di chi governa ci sarebbero dei mal di pancia e quindi non è scontato un parere positivo alla realizzazione dell’impianto, senza se e senza ma.

Infine, respinta la richiesta delle opposizioni di far svolgere il consiglio di pomeriggio in maniera tale da consentire la partecipazione di un maggior numero di persone. La convocazione, infatti, resta fissata per le ore 9.