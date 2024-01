Edison – Mevoli (Fdi): “Fossi io a decidere quei binari li smonterei…”

“Ancora con sti binari, sui quali NON è mai passato nessun treno – e mai passerá. Fossi io a decidere, li smonterei oggi stesso. Finirebbe l’alibi del signornò”. Lo ha scritto (ci auguriamo in maniera provocatoria) il coordinatore cittadino (che pure aveva votato il documento unitario con cui si é messo in dubbio l’iter autorizzativo del deposito gnl di Edison) commentando un articolo della testata Brindisireport. Chissà cosa ne pensa il resto della maggioranza su una proposta di privare il porto commerciale dei suoi binari che rappresentano una speranza per un futuro più roseo per l’economia portuale brindisina.