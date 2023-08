EDISON – NON VOTERÒ MAI PER IL DEPOSITO NEL PORTO INTERNO

Ecco cosa pubblica su facebook il capogruppo della Lega Ercole Saponaro:

Non vi possono essere divisioni Politiche su argomenti che determinano il futuro dei nostri Giovani, della nostra Città. Non vi sono i pro e i contro ma solo l’ interesse comune che ci vede uniti tutti con un No a Edison nel Porto Interno.

L’ Impianto Edison ha il parere favorevole della Regione Puglia Governata dal Centro Sinistra, nessun Sindaco, nessun Consigliere ha dato pareri favorevoli all’ Impianto Edison.

Io sono firmatario nello scorso Consiglio di un Ordine del Giorno che vedeva l’ Impianto nel Porto Esterno e con richiesta a Edison d’investimenti per la realizzazione della Catena del Freddo.

Un impianto di stoccaggio non può prevedere la realizzazione della Torcia poiché non è un Impianto di Produzione, non vi sono Cicli Produttivi con il possibile blocco improvviso degli Impianti di Produzione che mette in funzione una Torcia di Sicurezza.Cosa si nasconde dietro quella Torcia? Comunque per quanto mi riguarda mai e poi mai voterò a favore dell’ Impianto Edison nel Porto Interno, mai sarò complice di questo Scempio, di un ulteriore violenza contro il nostro futuro.