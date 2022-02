EDISON – OGGIANO (FDI) LANCIA APPELLO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PRIMA DEL VERTICE IN REGIONE

Ecco la nota di Massimiliano Oggiano (FDI):

La ingiustificabile, irresponsabile e risibile contrarietà al deposito di GNL nel porto di Brindisi da parte del Sindaco di Brindisi e della sua Amministrazione comunale rappresenta l’ennesimo no di matrice ideologica vetero ambientalista anacronistica e lontana dai reali bisogni del territorio – dichiara il capogruppo provinciale di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano. Fratelli d’Italia responsabilmente ha sempre sostenuto l’importanza dell’investimento in questione per il territorio e per la diversificazione dell’approvvigionamento del gas soprattutto alla luce della recentissima crisi politico militare che sta interessando la Russia e l’Ucraina che sta mettendo in ginocchio il sistema civile ed industriale dell’Italia – continua Oggiano. Per tali motivi facciamo appello Presidente della Provincia f.f. Antonio Matarrelli affinché responsabilmente interpreti correttamente le necessità del territorio e dell’Italia intera convocando una urgente conferenza dei capigruppo della Provincia di Brindisi per avere dalla stessa un mandato politico istituzionale pieno da rappresentare in seno all’incontro di lunedì 28 febbraio c.m. – conclude Oggiano.