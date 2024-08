Edison – Quarta fa i complimenti al presidente del Consorzio Asi

Non bisogna mai arrendersi, neanche di fronte ai poteri forti!

La mia posizione su Edison è ben chiara a tutta la cittadinanza sin dall’inizio.

La notizia di oggi sulla decisione del Consiglio di Stato non può che essere un motivo in più per contrastare il Mostro che qualcuno ancora spera di realizzare nel nostro porto.

Nel mio umile e piccolo ruolo non posso che fare i complimenti al Presidente Rina e a tutti coloro che non hanno indietreggiato di un solo cm sulla vicenda.

Roberto Quarta

Consigliere Comune

Città di Brindisi