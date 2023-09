EDISON – QUEL COMUNICATO INVIATO PRIMA DELL’INCONTRO…

Oggi a Brindisi è stata la giornata dedicata ad Edison. Una delegazione dell’azienda, guidata dal direttore Gas Asset Fabrizio Mattana, stamattina ha incontrato il sindaco Marchionna, il vice sindaco Oggiano e gli assessori Loiacono e Bruno. Alle ore 11.30, poi, è stata la volta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali e nel pomeriggio, alle ore 16.00, c’è stato l’incontro con le organizzazioni sindacali terminato intorno alle ore 18.30.

Su questi incontri avevamo già espresso le nostre perplessità, definendo quelle di oggi delle “passerelle” in cui non sarebbero stati aggiunti elementi di chiarezza rispetto ai dubbi emersi a livello territoriale. Il tutto, anche per il poco tempo a disposizione e per la impossibilità di far confrontare tecnici del territorio con quelli di Edison.

E la conferma dei nostri timori è giunta proprio nel pomeriggio. In sostanza, l’incontro con i sindacati è iniziato intorno alle ore 16.30, mentre per whatsapp il comunicato stampa di Edison in cui si parla di incontri già avvenuti (anche con i sindacati) è stato inoltrato alle 16.26 dal presidente di Confindustria Lippolis.

E nel testo si afferma: “Edison ha incontrato oggi a Brindisi le istituzioni, le associazioni e i sindacati a conferma dell’impegno a mantenere un dialogo aperto e trasparente con le rappresentanze territoriali”.

Certo, nulla di grave, ma più “passerella” di così….

(A titolo di cronaca, va detto che lo stesso comunicato è stato inviato dall’ufficio stampa di Edison alle 16.43 e dagli uffici di Confindustria Brindisi alle 17.50).