EDISON – ROSSI: ADESSO SI EVITINO SCENEGGIATE. REGIONE E ADSP RITIRINO ATTI AUTORIZZATIVI

Nella sua nota odierna Edison conferma che la Torcia , alta ( 45 mt) o ground ( 35 mt) è sempre stata presente. E non poteva che essere così. Perché un impianto che tratta idrocarburi come il metano deve avere un elemento di combustione degli stessi nelle fasi di blocco o manutenzione essendo vietato dalle norme l’immissione diretta in atmosfera del gas.Il messaggio di Edison è chiaro verso Patroni Griffi e chi come lui oggi li convoca per avere spiegazioni. Cosa vorrebbero capire ciò che era già noto? Non vi è stato mai un progetto senza torcia alta o ground. Queste sceneggiate evitatele. Adesso l’ Autorità Portuale e la Regione hanno una sola possibilità: ritirare in autotutela tutti gli atti autorizzativi e i pareri favorevoli che avete rilasciato, compreso le concessioni demaniali a prezzo di saldo.