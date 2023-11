EDISON – ROSSI: IL GOVERNO NEGA LA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

Ecco cosa scrive Riccardo Rossi sulla sua pagina facebook:

Il Governo nega la revoca dell’autorizzazione ad Edison ed afferma che non vi sono finanziamenti Pnrr .Oggi in commissione Ambiente il portavoce di Europa Verde – Verdi, l’Onorevole Angelo Bonelli, ha interrogato il Ministro dell’Ambiente per chiedere il ritiro dell’autorizzazione al deposito di Gnl Edison Ha risposto il Sottosegretario Barbaro affermando che non ci sono i presupposti per la revoca dell’autorizzazione e che non vi è alcun finanziamento pnrr per il deposito Gnl di Edison.Qui qualcuno mente. O mente Edison che in occasione della capigruppo affermò di aver ricevuto ben 39 milioni di euro di finanziamento dal fondo complementare del Pnrr o mente il Governo che afferma il contrario.Una cosa gravissima che va appurata .Registriamo che il Governo non mostra alcuna intenzione di revocare l’autorizzazione dell’impianto. Nessun rispetto per la volontà del consiglio comunale.