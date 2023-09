EDISON – SOLIDARIETÀ DEL M5S AD AMBIENTALISTI ED A MACCHIA

Il movimento 5 stelle di Brindisi esprime solidarietà a tutte le associazioni di tutela dell’ambiente ed alla CGIL, ed al suo ottimo segretario provinciale Antonio Macchia L, ingiustamente ed erratamente definiti ignoranti sol perché per tutelare i cittadini di Brindisi e lo sviluppo economico del porto e della città di Brindisi si oppongono, come il Movimento 5 stelle, all’ insediamento a Costa Morena est, ossia ‘all’interno del porto medio di Brindisi, del deposito costiero di gas GNL con relativa torcia di EDISON, di cui è certa a livello internazionale la pericolosità e, di conseguenza, il pericolo per i cittadini e la compromissione dello sviluppo economico del porto di Brindisi. Nessuna ignoranza quindi, ma solo giusta e doverosa difesa della città e dei cittadini di Brindisi.

