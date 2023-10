EDISON – STASERA IN PIAZZA IL COMITATO LIBERI CITTADINI

Nella serata di oggi, Domenica 22 Ottobre , a partire dalle ore 18,30 sul palco ci saranno Apulian Blues Band, Vincenzo Maggiore , come Musicisti. Giancarlo Prete presenta una rivisitazione di “Edipo RE”,Tonino Giustizieri in Piazza Vittoria con le opere d’arte fatte con le pietre raccolte a mare.

Il Comitato Liberi Cittadini,aderente alla rete “Brindisi in rete” organizza in piazza Vittoria domenica 22 ottobre dalle ore 18.00 “MUSICA E PAROLE” ,iniziativa di informazione per spiegare le ragioni per essere contro Il Deposito Gnl Di Edison a Costa Morena.

SIAMO CONTRARI: perchè bloccherà lo sviluppo commerciale e turistico del porto di Brindisi per i prossimi trent’anni

perchè non ha la minima distanza con la rete ferroviaria e blocca perciò l’interoperabilità del porto

perchè il deposito prevede solo 30 unità lavorative in esercizio …

perchè è finanziato con soldi pubblici, mentre i profitti vanno solo a Edison

perchè dovrebbe servire pochissimi camion o navi che vanno a GNL

perchè Edison ha già cambiato il progetto già tre volte per prescrizioni sulla sua sicurezza

perchè ora vogliono anche rigassificare il gas e immetterlo in rete

perchè è uno “stabilimento di soglia superiore” per i rischi di incidente rilevante

perchè si trova in mezzo ad altri 11 impianti a rischio di incidente rilevante

Rischio di incidente rilevante tra metaniere di approvvigionamento e normale intenso traffico merci, passeggeri, pescherecci e turistico

perchè la torcia di 45 metri non c’era nell’Autorizzazione Unica del 30 agosto 2022

perchè la torcia alta 45 metri si trova sulla rotta di atterraggio degli aerei e3 ha un livello di irraggiamento superiore a quanto consentito

perchè i valori di inquinamento della torcia mancano nel progetto

perchè Edison ci ha già lasciato la grande discarica industriale di Micorosa

perchè contrasta con la necessità espressa dall’Unione Europea di abbandonare le fonti fossili a favore di un’energia rinnovabile

perchè lo stesso deposito di Edison è stato già bocciato a Napoli e a Messina…

Perchè è un opera inutile, costosa, dannosa e pericolosa …

Comitato Liberi Cittadini aderente alla rete “Brindisi in rete”