EDISON – UNA NOTA DEL M5S SUGLI ESITID EL CONSIGLIO

Diceva Don Milani :” ho imparato che il problema degli altri è

uguale al mio. Sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia.”,

Questo pensiero si è concretizzato nella seduta monotematica, del 27

ottobre, del Consiglio Comunale sulla vicenda del deposito GNL Edison con

relativa torcia da realizzare all’interno del porto di Brindisi. Tali e tante sono

state le criticità emerse durante l’audizione dei vari Enti che avevano

espresso (ed in alcuni casi neppure espresso) i pareri nel procedimento

autorizzatorio, che maggioranza ed opposizione hanno al termine di un

lungo lavoro di confronto condiviso una mozione unitaria richiedente ai

Ministeri competenti il riesame dell’autorizzazione rilasciata il 22 agosto

2022 ed alla Regione Puglia il riesame della propria delibera di intesa Stato

Regione.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi, nell’ affermare la rilevanza di tale risultato,

per i quali i propri rappresentanti in Consiglio Comunale si sono fortemente

adoperati, ringraziano i Consiglieri Comunali tutti, di maggioranza e di

opposizione, per lo sforzo compiuto nel concordare una posizione unitaria

nell’interesse esclusivo della Città di Brindisi.

Viva Brindisi !

Viva Movimento 5 Stelle !

Movimento 5 Stelle Brindisi