Educazione alla legalità e rispetto delle regole. I Carabinieri tra i banchi della scuola “Montessori – Bilotta” di Francavilla

Prosegue l’attività dell’Arma dei Carabinieri volta a promuovere tra i giovani la cultura della legalità. Nell’ambito delle iniziative di prevenzione realizzate su tutto il territorio nazionale, gli incontri con gli studenti rappresentano un’importante occasione di confronto diretto tra le nuove generazioni e i militari dell’Arma.

È stata una mattinata diversa dal solito quella trascorsa tra i corridoi e le aule della Scuola Secondaria di primo grado “M. Montessori – V. Bilotta”, dove gli alunni hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana per un momento di dialogo dedicato ai temi della cittadinanza attiva. All’iniziativa hanno partecipato 120 studenti delle classi seconde, accompagnati dai loro insegnanti. All’incontro ha preso parte il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Carica Speciale Santo Libasci, unitamente ad alcuni militari del reparto.

Numerosi gli argomenti trattati: particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, analizzati con rigore per sensibilizzare i ragazzi sulle gravi conseguenze derivanti da tali condotte. La materia è stata esaminata nelle sue diverse manifestazioni, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello normativo; i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con i Carabinieri su dinamiche purtroppo ancora attuali e spesso sottovalutate.

L’incontro è stato strutturato come un dibattito aperto, in cui gli studenti hanno potuto interagire con domande e riflessioni, instaurando un dialogo diretto con i rappresentanti dell’Arma. L’obiettivo è accorciare le distanze tra giovani e Istituzioni, offrendo agli alunni gli strumenti necessari per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. Questa collaborazione tra scuola e Arma conferma l’essenzialità dell’azione preventiva per formare cittadini consapevoli, capaci di agire con empatia e prudenza sia nella quotidianità che nella dimensione digitale.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione di appuntamenti che vedono i Carabinieri al fianco degli studenti, con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nelle Istituzioni.