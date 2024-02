Efficientamento del settore Edilizia, la soddisfazione di FDI

In campagna elettorale avevamo preso un impegno con la cittadinanza ossia quello di efficientare la macchina amministrativa in tutti i suoi settori ed oggi con la presentazione ufficiale dello Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (SUE) e della piattaforma telematica “Civil Next” SUE pratiche edilizie abbiamo mantenuto quella promessa e dotato il settore urbanistico del Comune di Brindisi di strumenti importantissimi che garantiranno notevoli agevolazioni, soprattutto sulle tempistiche, ai cittadini e agli addetti del settore.

Non possiamo nascondere la soddisfazione, come forza politica di maggioranza, nel raggiungimento di questo risultato, voluto fortemente dall’ Amministrazione Marchionna e ottenuto anche grazie al fondamentale impegno e contributo del nostro Vice Sindaco.

Gruppo consiliare FDI