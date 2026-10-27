Ekoclub. Al via il corso per guardie ecologiche volontarie

Ekoclub. Al via il corso per guardie ecologiche volontari

Presentato il corso di formazione di Ekoclub, con approvazione della Provincia di Brindisi, per diventare Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Queste figure svolgono attività di vigilanza ambientale, tutela del territorio e supporto alle istituzioni locali. Il corso prevede lezioni su tematiche ambientali in riferimento alla tutela di acque e suolo, norme nazionali e comunitarie, comunicazione, biodiversità’, fauna e flora, prevenzione incendi e tanto altro. Le lezioni saranno tenute da professionisti ed esperti del settore presso la sede in via Mimose, al rione La Rosa, a partire dal mese di novembre.