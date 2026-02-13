Ekoclub. Il presidente Roma risponde alle critiche del consigliere comunale Roberto Quarta

L’occasione della presentazione di un percorso formativo di Ekoclub sull’utilizzo di alcune piattaforme informatiche per la programma di incontri da remoto, utili anche in campo ambientale, ha consentito, su domanda di alcuni organi di stampa, di rispondere alle critiche mosse dal consigliere comunale e presidente Commissione Ambiente, Roberto Quarta, in merito al lavoro poco proficuo e inefficace, secondo Quarta, dei volontari dell’associazione. Il riferimento e’ ah progetti di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza per incrementare la raccolta differenziata. Un’attività’ finanziata per poche decine di migliaia di euro dal Comune di Brindisi. Quarta ha chiesto la revoca del servizio. Il presidente di Ekoclub, Massimo Roma, risponde con oculatezza a tutti i rilievi e alle accuse del presunto scarso lavoro, affermando che “E’ assurdo prendersela con ragazzi volontari che si impegnano per pochi giorni alla settimana”.