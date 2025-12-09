Facebook Instagram
formavobis2

EkoClub inaugura la nuova sede a Brindisi

L’ inaugurazione della nostra nuova sede, un momento molto importante  nella condivisione  e sinergia con la comunità brindisina.

Anche  l’inaugurazione  di  una nuova sede può costituire   un “ valore aggiunto” ad un percorso ( di associazionismo, volontariato, condivisione) che intende sempre più coinvolgere la comunità-

E’ il caso  della nostra  Associazione, Ekoclub  International  Brindisi, che il prossimo  13 dicembre,  appunto, inaugurerà  ufficialmente, alle ore 17, la propria sede, al quartiere La Rosa, in Via delle  Mimose 24, primo piano  accanto  alla farmacia rionale .

Un momento tanto atteso, dal  Presidente    Massimo Roma, i soci, il Consiglio Direttivo, le associazioni  e realtà del mondo del volontariato  ( ma anche il mondo della scuola e dello sport), le istituzioni,  che continuano    a collaborare con  EKoclub  attraverso diverse iniziative, progetti, che ( lo diciamo senza  presunzione) che hanno avuto un significativo impatto sulla cittadinanza  brindisina.

Dopo l’intervento introduttivo  dell’ arch. Massimo Roma ( Presidente Ekoclub  International  Brindisi), ci   saranno   quelli del  Sindaco  di Brindisi  Giuseppe Marchionna, l’  Assessore comunale  all’ Ambiente  Livia  Antonucci,  il dott. Francesco   Lisco ( Presidente  Nazionale  Revisore dei  Conti  Ekoclub), Don Cosimo     Schena ( Parroco  della  Chiesa   San Francesco D’ Assisi) , che in pratica  farà anche la benedizione.

Condivisione, sinergia, empatia, con tutte  le realtà che condivideranno un momento che sarà  anche di festa, e di scambio di auguri   per le feste  natalizie   e il nuovo  anno: Istituto  Comprensivo  Casale  di Brindisi, Rotary Club  Brindisi  Valesio, Confartigianato  Brindisi –Bari—Bat, Istituto  Comprensivo  Bozzano- Centro di Brindisi, CSEN BRINDISI –Comitato Provinciale, Brindisi Cuore, Serra  International  Club Brindisi –Ostuni, Società  di Storia  Patria per  la PUGLIA- sez. di  Brindisi.

La nostra nuova sede( tra l’altro  sita in un quartiere  periferico che rappresenta un patrimonio  della città di Brindisi che va consolidato  ulteriormente)  vuole  essere  “un vero e proprio centro di aggregazione”, in cui dialogare, confrontarsi, preparare  tutti insieme iniziative  e percorsi da condividere, attivare corsi di formazione   e convegni.

