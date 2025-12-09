EkoClub inaugura la nuova sede a Brindisi

L’ inaugurazione della nostra nuova sede, un momento molto importante nella condivisione e sinergia con la comunità brindisina.

Anche l’inaugurazione di una nuova sede può costituire un “ valore aggiunto” ad un percorso ( di associazionismo, volontariato, condivisione) che intende sempre più coinvolgere la comunità-

E’ il caso della nostra Associazione, Ekoclub International Brindisi, che il prossimo 13 dicembre, appunto, inaugurerà ufficialmente, alle ore 17, la propria sede, al quartiere La Rosa, in Via delle Mimose 24, primo piano accanto alla farmacia rionale .

Un momento tanto atteso, dal Presidente Massimo Roma, i soci, il Consiglio Direttivo, le associazioni e realtà del mondo del volontariato ( ma anche il mondo della scuola e dello sport), le istituzioni, che continuano a collaborare con EKoclub attraverso diverse iniziative, progetti, che ( lo diciamo senza presunzione) che hanno avuto un significativo impatto sulla cittadinanza brindisina.

Dopo l’intervento introduttivo dell’ arch. Massimo Roma ( Presidente Ekoclub International Brindisi), ci saranno quelli del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’ Assessore comunale all’ Ambiente Livia Antonucci, il dott. Francesco Lisco ( Presidente Nazionale Revisore dei Conti Ekoclub), Don Cosimo Schena ( Parroco della Chiesa San Francesco D’ Assisi) , che in pratica farà anche la benedizione.

Condivisione, sinergia, empatia, con tutte le realtà che condivideranno un momento che sarà anche di festa, e di scambio di auguri per le feste natalizie e il nuovo anno: Istituto Comprensivo Casale di Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio, Confartigianato Brindisi –Bari—Bat, Istituto Comprensivo Bozzano- Centro di Brindisi, CSEN BRINDISI –Comitato Provinciale, Brindisi Cuore, Serra International Club Brindisi –Ostuni, Società di Storia Patria per la PUGLIA- sez. di Brindisi.

La nostra nuova sede( tra l’altro sita in un quartiere periferico che rappresenta un patrimonio della città di Brindisi che va consolidato ulteriormente) vuole essere “un vero e proprio centro di aggregazione”, in cui dialogare, confrontarsi, preparare tutti insieme iniziative e percorsi da condividere, attivare corsi di formazione e convegni.