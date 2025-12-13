Ekoclub. Inaugurata nuova sede per le guardie ecologiche volontarie

Ha toccato quota 300 soci l’Ekoclub Brindisi, l’associazione ambientalista presieduta dall’architetto Massimo Roma. Tale traguardo meritava essere festeggiato nella giusta maniera. Inaugurata infatti questa sera la nuova sede dell’associazione in via Mimose, nei pressi della Particchia del quartiere La Rosa, in un immobile di proprietà comunale. Presenti il sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessore all’Ambiente Livia Antonucci, il delegato nazionale Ekoclub, Franco Lisco, tutti i soci e le guardie ecologiche volontarie dell’associazione. Don Cosimo Schena ha dato la benedizione ai nuovi locali. Il presidente Massimo Roma si augura di raggiungere nei prossimi due anni quota 500 soci. Da tempo oramai Ekoclub ha intrapreso un nuovo percorso. Negli anni precedenti i soci erano i cacciatori. Ora invece tutti gli iscritti sono per lo più ambientalisti con l’unico obiettivo di tutelare l’ambiente della città’ e del territorio.