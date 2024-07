Ekoclub International avvia nuove sinergie…

Tutela dell’ ambiente,Formazione, consolidamento del radicamento sul territorio attraverso nuovi rapporti e sinergie,vigilanza e controllo: sono elementi fondamentali e irrinunciabili a cui Ekoclub Brindisi,i propri organi dirigenziali,guardano con sempre più attenzione.

Ma ogni progetto, ogni iniziativa,non può essere portata avanti senza l’ impegno delle giuste competenze e risorse umane,che danno il proprio contributo,ad esempio,nel nostro Consiglio Direttivo.

Due nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo di Ekoclub International sez. provinciale Brindisi: Antonellla Napolitano, già da diversi anni dirigente-risorsa importante della nostra associazione( con,tra l’ altro,importanti funzioni di segreteria) e attuale componente del Comitato di gestione ATC,e l’ ing.Giuseppe Turi , una persona da sempre impegnata nel sociale e nel mondo del volontariato(tra l’ altro vice presidente dell’ associazione Jonathan Brindisi).

Abbiamo già in campo altri progetti,iniziative, percorsi da condividere con enti, istituzioni,altre realtà e associazioni. E consolidare sinergie e collaborazioni, ribadendo, se ancora ce ne fosse bisogno, anche il “profilo culturale-formativo” di Ekoclub Brindisi.

Oltre alle convenzioni con enti di formazione,centri sanitari privati, attività, già effettuate da diverso tempo(tra cui, lo ricordiamo,ente di formazione FORMAVOBIS SRL, in Via Dalmazia 31c a Brindisi ,FUTURA ente di formazione in Via Carmine 44, ASD L’arte del Karate e difesa personale da strada -),altre sono pronte,per venire incontro alle esigenze dei nostri associati .

Farmacia Minnuta della dottoressa Calandra, Osvaldo Colaianni fornitore materiale edile,Officina meccanica Emanuele Toscano : in questi giorni la segreteria darà dettagli su come individuare i vari fornitori convenzionati, i quali stanno effettuando scontistiche privilegiate.

