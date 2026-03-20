Ekoclub. Tra ambiente, lavoro, cultura e sport

Sono vari i settori di competenza, diretti e indiretti, dell’associazione Ekoclub Brindisi: ambiente, lavoro, cultura e sport. Questa sera, il sodalizio ambientalista del presidente Massimo Roma ha presentato, presso la sede al rione La Rosa a Brindisi, il libro del prof. Saverio Perrone dal titolo “Tre colpi”, un romanzo che parla di tre fasi della vita di un uomo o di una donna. Un lavoro che richiama un po’ la vita stessa dell’autore, tra dubbi, errori, amicizia e amore. Hanno introdotto il presidente Roma, il vicepresidente Franco Lisco e il presidente dello CSEN, Carmelo Labrini. E’ intervenuto anche don Cosimo Schena.