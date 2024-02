Eletti tre rappresentanti di Confesercenti Brindisi nel coordinamento regionale di Assoturismo

Si è costituito il nuovo coordinamento regionale di Assoturismo-Confesercenti Puglia. È composto dalle principali Federazioni di settore. Confesercenti Brindisi ha ottenuto un ottimo riconoscimento del lavoro svolto in questi anni con la nomina di tre suoi rappresentanti: Alessandro Sorada per Federnoleggio, Fabrizio Santorsola per la Federazione balneari e il presidente provinciale Michele Piccirillo per l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità.

Gli altri componenti del coordinamento regionale sono Vincenzo De Robertis per il Sindacato Italiano Dancing e Discoteche, Anna Gernone per la Federazione Italiana Guide Turistiche, Maurizio Federighi per Assoviaggi, Roberto Petrelli per la Federazione Italiana Pubblici Esercizi Turismo e Giancarlo De Venuto per Assohotel. Fanno parte del Coordinamento regionale i rappresentanti di Assoturismo Confesercenti Puglia all’interno dell’Osservatorio della Regione Puglia, Palmino Canfora e Francesco De Carlo. A presentare il nuovo Coordinamento è stato il Presidente della Confesercenti Puglia, Benny Campobasso che ha illustrato anche gli obiettivi generali da raggiungere che saranno approfonditi e ufficializzati nel primo incontro operativo di Assoturismo Puglia.

“Sono molto contento del lavoro svolto in questi mesi dai rappresentanti delle Federazioni di filiera del turismo – ha detto il presidente Campobasso – perché l’impegno ad oggi profuso ha consentito alla Confesercenti regionale, che mi onoro di rappresentare, di costituire Assoturismo Puglia, un organismo specialistico del turismo che permetterà di fare crescere il settore turistico e l’intero indotto, compreso quello del commercio”.

Il coordinamento sarà subito operativo perchè Assoturismo Puglia parteciperà alla BIT di Milano. Subito dopo, sarà convocato il Coordinamento di Assoturismo per analizzare e discutere la bozza del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia. Le osservazioni saranno poi inviate formalmente all’Assessore al Turismo Lopane ed a Puglia Promozione.

In ambito provinciale, da segnalare inoltre la nomina di Giovanni Saponaro, per la città di Ostuni, a coordinatore di Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici).