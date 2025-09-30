Elezione di Danese a Confindustria – Le congratulazioni del PD

Il circolo PD della Città di Brindisi si congratula con Giuseppe Danese per la sua elezione a presidente di Confindustria Brindisi. È una bella notizia per il nostro territorio e per tutto il sistema delle imprese. La sua storia imprenditoriale racconta la solidità di chi conosce da vicino il lavoro, la responsabilità e la costruzione quotidiana di un’impresa. È la dimostrazione che anche a Brindisi si può crescere con visione e coraggio, restando fedeli alle proprie radici.

Il luogo scelto per l’insediamento, il Castello Alfonsino, è un segno di come il passato possa dialogare con il futuro. Da lì può partire una nuova stagione di collaborazione tra Istituzioni, mondo produttivo, porto e della logistica e università. È quello che serve ora alla nostra comunità che unendo le forze e mettendo in fila le priorità può far crescere sviluppo e occupazione in questa fase molto delicata nella quale sono in atto prove di tenuta del tessuto economico senza precedenti.

Le sfide sono chiare e Brindisi deve tornare a essere un punto strategico del Mezzogiorno nella logistica, nell’energia e nella blue economy. Le imprese devono poter contare su infrastrutture moderne, burocrazia semplice e formazione di qualità. I giovani devono trovare qui opportunità vere, non lavori precari o temporanei.

A Giuseppe Danese e al nuovo consiglio direttivo di Confindustria Brindisi va il nostro augurio di buon lavoro e la nostra piena disponibilità a collaborare in modo leale e concreto.

Ringraziamo Gabriele Menotti Lippolis per il lavoro svolto negli anni passati.

Brindisi ha tutte le carte per giocare un ruolo da protagonista. La politica deve accompagnare questa nuova fase con serietà e visione. E noi siamo pronti a fare la nostra parte, insieme a chi crede davvero nel futuro di questa terra.

Partito Democratico Città di Brindisi