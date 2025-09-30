Elezione di Danese – Gli auguri del Presidente Matarrelli

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli esprime le sue congratulazioni al nuovo Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, eletto alla guida dell’Associazione datoriale in successione a Gabriele Lippolis.

“Rivolgo al Presidente Danese i più sinceri auguri di buon lavoro – dichiara Matarrelli – certo che la sua esperienza e la sua visione potranno rafforzare ulteriormente il ruolo di Confindustria come interlocutore fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. La collaborazione tra istituzioni, mondo produttivo e realtà sociali rappresenta la chiave per affrontare le sfide della transizione economica e industriale e per costruire opportunità di crescita sostenibile e inclusiva per la comunità brindisina”.

Il Presidente della Provincia rivolge inoltre un sentito ringraziamento al Presidente uscente Lippolis per l’impegno profuso e per il percorso condiviso con le istituzioni a favore delle imprese e del territorio.