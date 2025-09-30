Elezione di Danese – Gli auguri di Cisal, Confsal e Ugl

Le Confederazioni sindacali, CISAL, CONFSAL e l’UGL
rappresentate da Massimo Pagliara, Davide Sciurti, Damiano
Flores, si congratulano con il nuovo Presidente Giuseppe
Danese e gli augurano un buon lavoro alla guida di un’importate
associazione datoriale quale Confindustria Brindisi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Dott. Gabriele Lippolis
che con impegno e passione ha saputo affrontare una crisi
globale del settore industriale, ponendo le basi per il rilancio
economico del territorio.
Inoltre, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al
Direttore Angelo Guarini e alla sua struttura, per il lavoro fatto
e che continuerà a svolgere al fianco della nuovo Presidente e
del suo staff.
Auguriamo al nuovo Presidente Giuseppe Danese che con il
suo impegno e la sua esperienza da imprenditore possano
contribuire a rafforzare l’economia e l’industria della nostra
città.
Siamo fiduciosi che insieme potremo raggiungere importanti
obiettivi e rafforzare la posizione di Brindisi come centro
economico e industriale di riferimento.
Cisal Massimo Pagliara, Confsal Davide Sciurti, Ugl Damiano Flores