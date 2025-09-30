Elezione di Danese – Gli auguri di Cisal, Confsal e Ugl

Le Confederazioni sindacali, CISAL, CONFSAL e l’UGL

rappresentate da Massimo Pagliara, Davide Sciurti, Damiano

Flores, si congratulano con il nuovo Presidente Giuseppe

Danese e gli augurano un buon lavoro alla guida di un’importate

associazione datoriale quale Confindustria Brindisi.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Dott. Gabriele Lippolis

che con impegno e passione ha saputo affrontare una crisi

globale del settore industriale, ponendo le basi per il rilancio

economico del territorio.

Inoltre, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al

Direttore Angelo Guarini e alla sua struttura, per il lavoro fatto

e che continuerà a svolgere al fianco della nuovo Presidente e

del suo staff.

Auguriamo al nuovo Presidente Giuseppe Danese che con il

suo impegno e la sua esperienza da imprenditore possano

contribuire a rafforzare l’economia e l’industria della nostra

città.

Siamo fiduciosi che insieme potremo raggiungere importanti

obiettivi e rafforzare la posizione di Brindisi come centro

economico e industriale di riferimento.



Cisal Massimo Pagliara, Confsal Davide Sciurti, Ugl Damiano Flores