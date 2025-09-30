Elezione Danese – gli auguri di Borromeo

Come Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive e Industria del Comune di Brindisi esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese.
“Mi complimento con il dott. Giuseppe Danese per l’elezione a Presidente ed esprimo particolare soddisfazione nel vedere un brindisino alla guida di Confindustria, un riconoscimento dell’importanza del territorio e delle sue eccellenze imprenditoriali”.
Al contempo, desidero ringraziare il Presidente uscente, Gabriele Lippolis, per il lavoro svolto alla guida di Confindustria Brindisi, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del sistema produttivo locale.
Auguro al dott. Danese un proficuo mandato, nell’interesse delle imprese e dell’economia del territorio.
MARIO BORROMEO
Consigliere Comunale FDI
Presidente Commissione Consiliiare Attività Produttive e Industria
Comune di Brindisi