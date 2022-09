ELEZIONI – A BRINDISI ALLE 12 HA VOTATO IL 17,66%. IN ITALIA IL 19,20%

Alle ore 12 nelle 80 sezionid ella città di Brindisi, la percentuale di votanti è stata del 17,66%, grazie al voto di 12.107 elettori. In Puglia, invece, la percentuale dei votantio è del 16,44%, mentre in Italia la percentuale sale al 19,20. Si tratta di dati in leggero calo rispetto alle precedenti elezioni politiche. Qualche problema nei seggi di Brindisi a causa di procedure più complesse rispetto al passato (introduzion del tagliando antifrode). Conseguentemente si sono create file davanti agli edifici scolastici individuati come seggi.