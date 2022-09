ELEZIONI – AMATI: INCONTRO A BRINDISI SU CHI VOTARE

Comunicazione del Consigliere regionale Fabiano Amati, per presentare un incontro organizzato a Brindisi, presso parco Maniglio, per domani sabato 10 settembre alle 19:00.

L’incontro sarà introdotto da Salvatore Brigante.

“Il 25 settembre si vota. Che fare? Con una legge elettorale che ha tolto ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti, come votare?

Di fronte a partiti chiusi, autoreferenziali, verticistici e con scarsa democrazia interna, come combatterli dal 26 settembre?

In una regione preda di continui giochi di potere, come dare voce ai problemi e indicare soluzioni?

Di fronte a gente interessata alla politica ma disgustata dai partiti, cosa fare per rimetterci assieme?

Nelle città governate con i no-a-tutto, cosa proporre per passare a governi del sì-con-giudizio?

Sono questi gli argomenti che vogliamo dibattere per condividere delusioni, dubbi, coraggio, ottimismo, e per mettere ancora una volta le basi per crederci ancora”.