Elezioni amministrative Ceglie Messapica, Gemmato: “La scelta sarà assunta dal Tavolo regionale”

Roma, 9 aprile 2026 – Il Sottosegretario alla Salute e coordinatore di Fratelli d’Italia in Puglia On. Marcello Gemmato smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla presunta individuazione del candidato sindaco di Fratelli d’Italia per il Comune di Ceglie Messapica.

“Nessuna decisione è stata assunta, né potrebbe esserlo al di fuori di un percorso politico condiviso e tracciato al tavolo nazionale del Centrodestra. Conseguentemente sarà il Tavolo regionale ad individuare il candidato sindaco, nel rispetto delle forze politiche, degli equilibri della coalizione e soprattutto della volontà del territorio” dichiara l’On.Gemmato.