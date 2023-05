ELEZIONI, CAROLI (FDI): BRINDISI VOLTA PAGINA, ORA AL LAVORO PER DARE ALLA CITTA’ IL GOVERNO CHE MERITA

“Brindisi volta pagina ed è una pagina di cambiamento non solo per la città, ma per la Puglia. La vittoria del nuovo sindaco Pino Marchionna è la vittoria di un centrodestra che ha saputo mettere a parte dissidi e polemiche per marciare unito e dare ai brindisini un programma che possa rimettere in moto una città fermato dai tanti NO ideologici e dannosi dell’Amministrazione precedente.

“Un grazie e un augurio particolari voglio riservarlo a tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno portato a casa un risultato molto lusinghiero alla lista (10,1%) consentendo l’elezione di 5 consiglieri comunali.

“Ora subito al lavoro per dare a Brindisi il governo che si merita.”