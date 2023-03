ELEZIONI CAROVIGNO, CAROLI (FDI): CON IL FARMACISTA LOTESORIERE PER VOLTARE PAGINA

“E’ il farmacista Francesco Lotesoriere il candidato sindaco del centrodestra che il 14 e 15 maggio con il quale il centrodestra punta a far voltare pagina a CAROVIGNO. Sostenuto dal suo partito, Fratelli d’Italia, e dalla lista Carovigno al Centro, che conta la candidatura a consigliere comunale del già sindaco Carmine Brandi, abbiamo come obiettivo far fare alla città un salto di qualità amministrativa dopo due lunghi anni di commissariamento.

“La coalizione non ha dubbi il trentenne Lotesoriere ha tutte le carte in regola per vincere anche perché animato da una forte passione e amore per la sua città.”