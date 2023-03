ELEZIONI CAROVIGNO, CAROLI (FDI): SOSTENGONO IL CANDIDATO DEL CSX, DE BIASI, MONNA E ZIZZA SONO FUORI DA FRATELLI D’ITALIA

“La scelta politica di sostenere il candidato sindaco di centrosinistra, Massimo Lanzillotti, e di candidarsi nelle sue liste, pone fuori dal partito, con effetto immediato, Giuseppe de Biasi, ex commissario cittadino, Francesco Monna e Giovanni Zizza ex componenti della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia Carovigno. I tre sono diffidati non solo dall’uso del simbolo, ma anche dall’utilizzo, in ogni dove e quindi anche sui social, di ruoli di partito che non appartengono più a loro.

“Tutta Fratelli d’Italia (per decisione sia del coordinamento provinciale sia del regionale) a Carovigno sostiene convintamente il candidato sindaco Francesco Lotesoriere, giovane farmacista, con un programma di vero rinnovamento per la città.”