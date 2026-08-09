Elezioni comunali, Futuro Nazionale: “Nessuna candidatura è stata ancora decisa”

In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa relativa a una presunta candidatura a sindaco di Sergio Pagliara quale espressione di Futuro Nazionale, smentiamo categoricamente tale ricostruzione del tutto priva di fondamento, precisando che allo stato attuale non è stata assunta alcuna decisione né è stata avanzata alcuna candidatura ufficiale da parte del movimento.

Nei prossimi giorni prenderà il via una fase di confronto e di ascolto che porterà alla definizione della lista dei candidati e del programma amministrativo, con l’obiettivo di costruire una proposta politica concreta, credibile e capace di rispondere alle esigenze della comunità fasanese.

Qualora non dovessero emergere le condizioni per una convergenza fondata su programmi, valori e obiettivi comuni con il centrodestra,

Futuro Nazionale è pronto a presentare una propria candidatura alla carica di sindaco.

Futuro Nazionale è al lavoro per offrire ai cittadini di Fasano una proposta politica seria, responsabile e orientata esclusivamente al bene della città, senza fughe in avanti da parte di nessuno.

On. Rossano Sasso

Responsabile regionale per la Puglia di Futuro Nazionale con Vannacci