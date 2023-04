ELEZIONI. D’ATTIS (FI): “FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI BRINDISI CON DALLA CHIESA E CAROPPO. DETERMINATI A OFFRIRE BUON GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani, assieme ai colleghi Dalla Chiesa e Caroppo, faremo un tour dei Comuni chiamati al voto in provincia di Brindisi (il capoluogo, Ostuni e Francavilla Fontana) per presentare i nostri candidati consiglieri e sindaci e iniziare una campagna elettorale seria e serrata per dare al territorio delle amministrazioni in grado di garantire il buon governo della cosa pubblica. Lo faremo con la coordinatrice provinciale azzurra Laura De Mola, con il sen Euprepio Curto, l’avvocato Antonio Andrisani, Maria Pecere e tutti gli amici che sono in prima linea assieme a noi. Ringrazio fin da subito tutti per l’impegno e sono convinto che Forza Italia conquisterà la fiducia dei cittadini brindisini assieme ai nostri candidati sindaci. Sarà un lavoro importante di cui avvertiamo la responsabilità: i cittadini ci chiedono di vincere”.