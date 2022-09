ELEZIONI, D’ATTIS (FI): “VINCERE ALLE POLITICHE PER RICOSTRUIRE IL FUTURO E RICONQUISTARE LA PUGLIA. CLASSE POLITICA DI FORZA ITALIA ESSENZIALE PER IL PAESE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Mancano poche ore al termine della campagna elettorale e posso dire che Forza Italia abbia avvertito, in Puglia, una doppia responsabilità: convincere i cittadini dell’importanza di avere un governo di centrodestra per scalare le montagne che ci attendono, ma anche persuaderli perché vincere alle elezioni politiche significherà partire alla riconquista della nostra Regione. Una Puglia bistrattata, spremuta per esigenze clientelari, soffocata da un sistema di potere costantemente nel mirino della magistratura. Ecco, per noi queste elezioni hanno una portata più vasta. Forza Italia è un partito moderato, cattolico e riformista, con una classe politica di cui il Paese ha molto bisogno soprattutto in questo momento storico: i nostri esponenti hanno autorevolezza internazionale indiscussa e ciò fa la differenza per le tante sfide che ci attendono. In queste settimane abbiamo illustrato ai cittadini le priorità programmatiche del nostro partito: interventi per fronteggiare il caro bollette che sta piegando famiglie e imprese, immediata riduzione delle tasse e abolizione per due anni di qualsiasi onere per le imprese che assumono i giovani, rilancio delle politiche industriali e del lavoro. Forza Italia ha un programma chiaro, una visione precisa di sviluppo e dal 26 settembre non ci risparmieremo e sono certo che saremo all’altezza del grande e delicato compito che ci attende: traghettare il Paese fuori dalla crisi economica, ricostruendo le basi per il nostro futuro”.