ELEZIONI – DOMANI A BRINDISI LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Domani, giovedì 22 settembre alle ore 18:30 in Piazza della Vittoria a Brindisi si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale del M5S di Brindisi. Saranno presenti il vicepresidente nazionale del MoVimento 5 Stelle Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Puglia Leonardo Donno, i candidati dei collegi uninominali alla Camera dei Deputati e al Senato Salvatore Giuliano e Roberto Fusco la parlamentari uscente e candidata nel collegio plurinominale alla Camera dei Deputati Valentina Palmisano.

“In queste settimane stiamo girando tanto per tutta la provincia – dichiarano i candidati – e sentiamo intorno a noi grande entusiasmo. Abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni, ad esempio l’abolizione del superticket; oltre 10 miliardi investiti nella scuola durante il Governo Conte II; la decontribuzione al 100% per chi assume under 36 e giovani disoccupate, che ha garantito un impiego a quasi 230mila giovani e 64mila donne. Questo solo per citarne alcuni. Risultati di cui vogliamo informare i cittadini, e vogliamo parlare con loro del nostro programma e delle battaglie per la trasparenza e la legalità, che portiamo avanti da sempre. Insieme per cambiare le cose con Giuseppe Conte presidente, sempre dalla parte giusta”.