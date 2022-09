ELEZIONI, FORZA ITALIA: “GRANDE GIOIA PER RISULTATO PUGLIESE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Con l’11.50%, pari a circa 200 mila voti, in Puglia Forza Italia porta a casa uno dei migliori risultati in Italia e facciamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro ai candidati di Fi eletti nei collegi uninominali (D’Attis, Dalla Chiesa, Gatta e Sisto) e a tutta la squadra azzurra che i cittadini hanno voluto a Roma. È stata una grande campagna elettorale e il centrodestra ha realizzato un‘impresa storica. Grazie a tutti i candidati delle nostre liste, che si sono spesi con grande impegno e sacrificio portando alta la nostra bandiera nel territorio. E grazie al nostro presidente Berlusconi che ha trainato il nostro partito da vero leader e che finalmente tornerà a sedere tra i banchi del Senato. Grazie ad Antonio Tajani e a Licia Ronzulli, che ci hanno accompagnato in questa avventura senza mai farci mancare il loro sostegno. Grazie alla nostra classe dirigente che ci ha creduto fino in fondo. Attendiamo adesso l’assegnazione dei seggi plurinominali e il quadro definitivo per rafforzare la delegazione di Fi alla Camera e al Senato, ma è sicuramente una bella giornata per Forza Italia e per tutto il centrodestra”.