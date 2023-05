ELEZIONI. FORZA ITALIA PUGLIA: “IN TANTI IMPORTANTI COMUNI SIAMO PRIMO PARTITO DELLA COALIZIONE. AVANTI COSÌ VERSO I BALLOTTAGGI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Siamo il primo partito della coalizione a Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura e altre importanti realtà, superando di gran lunga i risultati conquistati nelle altre Regioni d’Italia: Forza Italia esce a testa alta e con orgoglio dall’appuntamento elettorale grazie alla tenacia, alla credibilità e alla competenza della nostra classe dirigente. Candidate e candidati scelti con cura con la precisa intenzione di proporre ai cittadini il meglio della dirigenza locale e li ringraziamo di cuore -tutti, eletti e non- per l’impegno profuso con straordinario entusiasmo. Accanto a coloro che si sono candidati con il nostro simbolo, ci sono tantissimi amici candidati in Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti che fanno parte del nostro movimento e che si sono spesi con grande determinazione. I nostri amministratori sapranno certamente fare la differenza nei Consigli comunali e lavoreranno con serietà per i cittadini che rappresentano. Coloro che, invece, non ce l’hanno fatta, saranno parte della nostra famiglia politica e continueranno a dare il loro importante contributo all’interno del partito. Adesso, puntiamo tutto sui ballottaggi con la voglia di dare alle comunità una prospettiva di buongoverno della cosa pubblica. Da Brindisi ad Altamura”.