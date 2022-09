ELEZIONI – ILARIA CUCCHI A BRINDISI PER EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA

Iilaria Cucchi a Brindisi per Europa Verde e Sinistra italiana

Visita quest’oggi di Ilaria Cucchi a Brindisi per presentare la sua proposta politica per le prossime elezioni politiche del 25 settembre in seno al partito Europa Verde-Sinistra Italiana. Ilaria Cucchi ha incontrato simpatizzanti e cittadini in piazza Sottile De Falco e ha spiegato perché il suo impegno con un partito di sinistra. Inevitabile il passaggio sulla triste vicenda della morte di qualche anno fa del fratello Stefano e del lungo procedimento processuale a carico di alcuni militari.