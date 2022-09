ELEZIONI – MARTEDI’ A BRINDISI LA MINISTRA CARFAGNA

La Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, martedì 20 settembre, alle ore 17.30, sarà in Brindisi presso

“Palazzo Virgilio” Corso Umberto I, 149.

La sua visita è finalizzata ad illustrare il C.I.S Brindisi – Lecce – Costa Adriatica,

un grande contratto che in tempi rapidi ed efficaci, grazie alla determinazione

della Ministra Carfagna, ha portato la vittoria della serietà, concretezza e rapidità

di tutti gli enti coinvolti, con la dimostrazione che il Sud quando messo nelle

condizioni di fare è capace di fare.

CIS che per la costa Brindisina ha progettato un elenco di eventi determinanti

per l’aumento dell’attrattività e per sviluppare le potenzialità del nostro

brindisino. Basti pensare alla riqualificazione dell’ex Collegio Tommaseo per la

realizzazione di un polo dell’innovazione del mare, al recupero e la valorizzazione

dell’Isola di Sant’Andrea per la realizzazione di attività ricettive e servizi funzionali alla

fruizione dell’area. Opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino. Interventi di

mitigazione del rischio geomorfologico e riqualificazione ambientale delle falesie costiere

nella Riserva Naturale Torre Guaceto.

Progetti, già approvati e finanziati con 184 milioni.

L’incontro è aperto ad imprenditori, associazioni di settore e di categorie, professionisti,

associazioni culturali, imprenditori della balneazione e a quanti vorranno ascoltare, ma

soprattutto verificare quanto la Ministra del Sud e coesione territoriale Mara

CARFAGNA ha fatto e continuerà a fare per il nostro territorio brindisino.

Tutti insieme per costruire BRINDISI SUL SERIO.

Interverrà l’Avv. Antonietta Curlo, candidata alla Camera nel collegio uninominale per la

provincia di Brindisi, modererà l’avv. Riccardo Mele.