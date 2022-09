Politiche 2022, Mercoledì 21 settembre 2022 Ilaria Cucchi a Brindisi

Ilaria Cucchi, candidata al Senato al plurinominale Puglia per la lista Alleanza Verdi Sinistra, sarà a Brindisi mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 18:00, in piazza Sottile – De Falco per un incontro con la cittadinanza.Tutti i cittadini, associazioni e movimenti sono invitati a partecipare.