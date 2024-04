Elezioni Mesagne – Fratelli d’Italia candida il medico Lotesoriere

Un medico serio e stimato a Mesagne, Vincenzo Lotesoriere. È questo l’identikit del candidato sindaco scelto da Fratelli d’Italia per far girare pagina a Mesagne. Una candidatura fortemente voluta dal presidente provinciale e consigliere regionale del partito, Luigi Caroli.

“Lotesoriere è un medico specializzato nelle emergenze – sostiene Caroli – ed è quello che serve a Mesagne, dove il centrosinistra governa da tempo in modo quasi ‘padronale’, come se la città fosse più cosa loro che di tutti i cittadini. Vincenzo ha le qualità professionali e umane per prendersi cura di tutti i mesagnesi in tutti i sensi. A lui e a tutti i candidati consiglieri comunali della lista Fratelli d’Italia il mio in bocca al lupo!”