ELEZIONI – NELLE PRIME SEZIONI PER IL SENATO AVANTI IL CENTRO DESTRA, MA RISULTATO IMPORTANTE PER IL M5S

Primi risultati delle sezioni di Brindisi per il Senato della Repubblica. Il dato è sorprendente in quanto il centrodestra è in vantaggio, ma di poco rispetto al Movimento 5 Stelle che invece si piazza saldamente al secondo posto, Deludente, invece, la coalizione di centro sinistra e in particolare il PD.

Su quattro sezioni scrutinate nel capoluogo il candidato al Senato del centro destra Vito Maria Nocco ha ottenuto 550 voti, mentre il candidato del M5S Roberto Fusco 538 ed il candidato del centro sinistra Maria Grazia Cascarano 329.